У Білому домі вважають, що наступні кілька тижнів війни будуть мати вирішальне значення.

Депутати Палати представників США, присутні в середу на секретному брифінгу по Україні, заявили, що представники Адміністрації президента Байдена повідомили їм, що понад 75 000 росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні.

На брифінгу також говорилося, що російські військові втомилися, але українці шукають додаткові підкріплення, оскільки вони планують почати контрнаступ на півдні до настання зими, повідомляє CNN.

"Нас поінформували, що понад 75 000 росіян були або вбиті, або поранені, у вас є неймовірні інвестиції в їх сухопутні війська, більше 80% їх Сухопутних військ загрузли, і вони втомилися", про це CNN повідомила член Палати представників від Демократичної партії Елісса Слоткін з Мічигану, яка працює в комітеті Палати представників у справах Збройних сил і нещодавно відвідала Україну. "Але вони все ще російські військові".

Американські і західні офіційні особи в останні тижні заявляли, що наступні кілька тижнів війни будуть мати вирішальне значення, тому що українці спробують почати великий контрнаступ на півдні. Річард Мур, глава Британської Секретної розвідувальної служби МІ-6, заявив минулого тижня на форумі безпеки в Аспені, що, на його думку, росіяни почнуть втрачати пар в найближчі тижні, тому що у них закінчується робоча сила. Американські і західні офіційні особи вважають, що Україна буде прагнути повернути Херсон, який з березня окупований Росією.

"Якась основна розмова на брифінгу була, знаєте, що ще ми можемо і повинні зробити для українців, буквально в найближчі три-шість тижнів, дуже терміново. Українці хочуть йти на південь і робити операції на півдні. І ми хочемо, щоб вони були максимально успішними", — сказав Слоткін.

"Я думаю, що те, що ми дуже твердо почули від президента Зеленського і підтвердили сьогодні, це те, що українці дійсно хочуть кілька разів вдарити Росію по зубах до настання зими, поставити її в найкраще можливе становище, особливо вдарити її на півдні", — додав Слоткін.

Під час брифінгу Слоткін сказав, що обидві партії підтримують відправку в Україну ракет великої дальності, відомих як ATACMS, які можуть вражати відстань до 180 миль (понад 280 кілометрів). Українці місяцями закликали США надати ці системи, тому що високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) можуть вражати тільки на відстані близько 49 миль (понад 78 кілометрів).

Але радник з національної безпеки США Джейк Салліван минулого тижня на форумі безпеки в Аспені повторив, що США не будуть надавати ATACMS, тому що вони можуть бути використані для нанесення ударів по території Росії, що призведе до ще більшої ескалації війни.

Сенат США також проведе власний брифінг щодо України. Спочатку він був запланований на сьогодні, але його довелося перенести.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ на півдні України ліквідували 66 окупантів і вразили п'ять ворожих опорних пунктів.

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