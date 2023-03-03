Штабні навчання дозволили відпрацювати кілька сценаріїв, один з яких буде реалізований вже незабаром.

Українські військові провели штабні навчання, в межах яких відрепетирували майбутній контрнаступ ЗСУ на фронті. Про це пише The New York Times.

Джерела з-поміж американських військових розповіли журналістам, що навчання проходили в штабі командування армії США в Європі та Африці, яка розташована в німецькому місті Вісбаден. На навчаннях були присутні "найбільш високопоставлені генерали президента Байдена, відповідальні за зусилля США з надання допомоги Україні".

В рамках штабних навчань українські офіцери намагалися виробити найбільш підходящу стратегію майбутнього контрнаступу. Відпрацьовували різні сценарії.

Відео дня

"Українські офіційні особи зрештою вирішать, яким курсом слідувати, а американські військові чиновники, як зазначається, служать свого роду резонатором", – пише видання.

Відзначається, що командувач військами НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі після однієї з проведених симуляцій похвалив "феноменальну" здатність українців адаптуватися до ситуації. Він також пообіцяв, що американці зроблять все можливе, щоб український контрнаступ відбувся.

Український контрнаступ 2023 року - що відомо

Українські офіційні особи не приховують, що Україна посилено готується до великого наступу навесні-влітку цього року. Як заявив міністр оборони Олексій Резніков, для успішних дій українській армії потрібна західна зброя, зокрема літаки.

За словами екс-радника ОП Олексія Арестовича, український контрнаступ почнеться, щойно це дозволить погода. При цьому він запевнив, що у ЗСУ все добре з підготовкою до цього наступу.

Найочевиднішим, якщо не сказати єдиним напрямком для великого українського контрнаступу є західне Приазов'я. Як пише The New York Times, експерти не вірять в можливість успішно наступати на Донбасі, зате удар на півдні (Мелітополь або Бердянськ) може стати успішним і принесе дуже значущі результати.

Вас також можуть зацікавити новини: