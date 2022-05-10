Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай учора повідомив, що підрозділи Сил оборони "зачищають" селище Білогорівка Сєвєродонецького району від окупантів.

Українські військові знищили понтонні переправи окупантів у Білогорівці, де ворог намагався перекидати техніку й особовий склад.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз залишається складна ситуація, особливо в районі Білогорівки, там, де ворог намагався створити міцну переправу і перекидати техніку і особовий склад на наш бік. Частково він мав успіх, але зараз всі понтонні переправи знищені, вся техніка так само знищена і залишки особового складу частково знищені, частково втікали і вже вплав переправлялися на інший бік", - сказав Гайдай.

Він зазначив, що також точаться важкі бої в районі населених пунктів Золоте-3, Золоте-4 та Катеринівка.

"Важко там нашим хлопцям, але вони лінію оборону тримають, там немає ніяких проривів. Воєводівка повністю контролюється і Рубіжанський напрямок так само контролюється, успіхів ворог там не має", - наголосив Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що евакуація з Луганщини поновиться після "зачистки" Білогорівки, куди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти.

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