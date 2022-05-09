Він також зазначив, що зараз час працює на Україну.

Луганська область зараз стримує подальше просування окупантів - глава ОВА порівняв ситуацію в регіоні з Маріуполем.

Про це Сергій Гайдай повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Луганська область в такій ситуації є таким же форпостом, як і Маріуполь. Ми стримуємо величезну кількість орків просто на собі, не пропускаємо їх далі", - зазначив Гайдай.

За його словами, поки військові стримують величезну навалу рашистів, бригади в сусідніх областях розширюють фланги і не дають можливості окупантам зробити кільце. Він також зазначив, що зараз час працює на Україну, і він необхідний, щоб до військових прибуло необхідне західне озброєння.

"Чим довше ми протримаємося, тим більше наші бригади будуть забезпечені хорошим далекобійним озброєнням, ну і, відповідно, потім шансів російській армії ми вже не дамо", - підкреслив глава Луганської ОВА.

Нагадаємо, також глава ОВА розповів, коли відновиться евакуація з Луганської області.

Вас також можуть зацікавити новини: