У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси.

Білий дім, коментуючи вибухи на військовому аеродромі в Криму, заявив, що підтримує зусилля України із захисту суверенітету і територіальної цілісності.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує "Голос Америки".

Уточнюється, що Карін Жан-П'єр відповідала на питання журналіста про "серію вибухів на російській авіаційній базі в Криму", і чи США вважають Крим правомірною ціллю для ЗСУ, яким Пентагон надав зброю.

"Як ви знаєте, ми підтримуємо зусилля України із захисту свого суверенітету і своєї територіальної цілісності, як ми багато разів говорили. Боротьба триває на сході та південному заході країни, і ще далека від закінчення. Ми попереджали, що це може бути довга і затяжна війна. Ми і надалі забезпечуватимемо, щоб Україна могла протистояти неспровокованій агресії Росії, і це - в центрі нашої уваги… Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в їхній боротьбі за свою свободу, в їхній боротьбі за свій суверенітет проти брутального нападу з боку Росії", - заявила вона.

Вдень у вівторок, 9 серпня, в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки.

Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

Колишній радник глави МВС України Віктор Андрусів натякнув, що потужні вибухи в Криму 9 серпня сталися внаслідок обстрілу, здійсненого українською стороною.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси.

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