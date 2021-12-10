Вашингтон нагадав, що саме Кремль несе відповідальність за розпочату війну.

Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що росіяни відомі своїми методами поширення дезінформації, коментуючи слова Путіна про ситуацію на Донбасі, "схожу на геноцид".

Про це йшлося на брифінгу в Білому домі.

Напередодні російський глава Володимир Путін на засідання президентської Ради з прав людини заявив, що ситуація на сході України "нагадує геноцид". Главу Кремля його ж посадовці навіть закликали "ввести у законодавство такі поняття, як "геноцид" і "заклики до геноциду".

"Що ж, росіяни відомі своєю риторичною ескалацією, вони також відомі методами поширення дезінформації у всьому світі та у східноєвропейських державах. Тому, гадаю, ми повинні докласти всіх зусиль, щоби спілкуватися з ними з недовірою", - відповіла Псакі.

Читайте такожПід Воронеж перекинули дивізіон "Бук": у мережі з’явились відеоРечниця Білого дому підкреслила, що саме Росія несе відповідальність за розв’язування конфлікту на Донбасі.

"Я не представниця Кремля, і я сприйняла б їхні слова скептично", - підсумувала Псакі.

Війна на сході України

Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.

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Автор: Яна Ставська