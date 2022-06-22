Крім того, росіяни, ймовірно, перемістили на територію Білорусі один ЗРГК "Панцир".

Вночі 22 червня на територію Білорусі привезли нову партію російських ракетних установок для ЗРК "С-300". Йдеться про щонайменше 16 ракет.

Про це повідомляє Telegram-канал "Білоруський Гаюн".

Моніторингова група зафіксувала, що вночі до аеропорту Гомеля прилетіли два Іл-76МД ПКС РФ, імовірно з Пскова: перший літак (реєстраційний номер RF-76650) прилетів о 3:30 22 червня; другий (RA-78845) приземлився о 5:30.

За даними каналу, літаки привезли до Білорусі не менше 16 ракет для ЗРК "С-300", а також, ймовірно, один ЗРГК "Панцир".

Тягачі (типу БАЗ-6402) до ракетних установок прибули до аеропорту Гомеля пізно увечері 21 червня. Під час їхнього пересування вул. Радянською у Гомелі цілеспрямовано гасили світло.

Після розвантаження, о 6:25 та 8:00 літаки полетіли до Пскова. А техніка близько 8:30 залишила аеропорт і рушила у напрямку Речиці.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Генштаб ЗСУ заявив, що Білорусь веде розвідку на кордоні з Україною та обладнує інженерні позиції.

Сьогодні Міністерство оборони Білорусі оголосило про "мобілізаційні навчання" з 22 червня по 1 липня у Гомельській області, яка межує з Україною.

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