Міністр зазначив, що необхідно набратися терпіння, адже ворога дуже багато кількісно - і людьми, і технікою.

Міністр оборони Олексій Резніков порівняв кількість російських військових в Україні з фільмами про орків: вони пруть і пруть, їх палять і палять - Чорнобаївка всюди".

Про це Резніков повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання про те, чи буде Україні для впевненості на лінії фронту достатньо озброєння, наданого партнерами, враховуючи ленд-ліз від Сполучених Штатів Америки.

"Так сказати не можна, тому що все залежить від інтенсивності ведення вогню: скільки боєкомплектів витрачатимуть наші бригади, батальйони під час ведення бойових дій, тому що у нас досить широка лінія фронту. Після звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини вона стала меншою, але загроза все одно залишається. І ми це розуміємо... Тому нам все ще буде складно і важко", - зазначив він.

За словами міністра, необхідно набратися терпіння, адже ворога дуже багато кількісно.

"У них мало розуму, але їх багато кількісно - і людьми, і технікою. Вони знімають все зі складів і везуть, і везуть", - наголосив Резніков.

Міністр підкреслив, що завдяки Збройним силам України елітні підрозділи російських військ "вибиті" з країни.

"Якщо порахувати кількість збитих літаків і гелікоптерів - це означає, що це загинули й екіпажі з досвідчених льотчиків, яких вони готували 10-15 років", - пояснив він.

Очільник Міноборони додав, що судячи із документів, виявлених на звільнених територіях, середній вік російських вояків - 35 років.

"Це означає, що це такі рейнджери, які готувалися років 15, вони по суті всі вибиті", - уточнив він.

Резніков зауважив, що для підготовки нової такої "еліти" Росії знадобиться час, тому військові, яких РФ відправляє воювати в Україну зараз, мають значно нижчий рівень підготовки.

"Але не можна все одно применшувати загрозу. Їх дуже багато. Як у фільмах про орків: вони пруть і пруть, їх палять і палять - Чорнобаївка всюди. Але це правда", - додав міністр оборони.

Раніше у ЗСУ провели паралелі між російськими окупантами та орками з перспективи книг Толкіна.

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