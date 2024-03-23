Тепер українські пілоти перейдуть на наступний етап навчання у Франції

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило фото українських пілотів, які завершили базовий курс польотів на винищувачах F-16.

"Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських повітряних сил, закінчили навчання", - ідеться в повідомленні британського відомства в X.

Зазначається, що тепер українські пілоти перейдуть на наступний етап навчання у Франції.

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Раніше повідомлялося, що 10 українських пілотів у Великій Британії пройшли базову льотну і мовну підготовку і тепер, перед тим, як навчитися керувати винищувачами, перейдуть на курси підвищення кваліфікації, які проводять повітряні сили Франції.

Ситуація з F-16 в Україні

У середині лютого поточного року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас говорив, що винищувачі F-16 в Україні можна буде побачити в червні.

Як писало видання Forbes, винищувачі F-16 в Україні повинні будуть насамперед полювати за російськими носіями плануючих авіабомб, і це може призвести до великих втрат цих літаків одразу після введення їх у бій.

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