Знищено модернізований комплекс "Небо-У" вартістю 100 мільйонів доларів.

13-те Головне Управління військової контррозвідки Служби безпеки України вразило радіолокаційну станцію дальньої дії в Брянській області Російської Федерації, яка контролювала небо на 700 км вглиб України. Про це УНІАН повідомили обізнане джерело в СБУ.

"На цей раз у росіян стало менше на один модернізований комплекс "Небо-У", який допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують керованими авіаційними бомбами українське прикордоння", - повідомило джерело.

Зокрема, радіолокаційну станцію вартістю 100 мільйонів доларів уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу.

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Джерело з Служби безпеки підтвердило, що комплекс "Небо-У" більше не працює і "ймовірно перетворився на друшляк".

"Завдяки ураженню цієї РЛС у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці", - наголосило джерело.

При цьому, відзначається, що це вже другий комплекс "Небо-У", який знищило 13-те Головне Управління військової контррозвідки СБУ. Перший вони знищили у Бєлгородській області РФ. Також нещодавно було знищено радіолокаційний комплекс Каста-2Е2 поблизу тимчасово окупованого українського Бердянська.

Атаки на об'єкти в РФ - деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України разом з військовими та Силами оборони України успішно здійснили атаку на аеродром Морозовськ у Ростовській області Російської Федерації, внаслідок якої знищено щонайменше 6 літаків. Ще 8 літаків зазнали суттєвих пошкоджень.

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