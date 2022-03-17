Всі вони загинули внаслідок авіаудару по гуртожитку.

У Чернігові внаслідок російського авіаудару по гуртожитку загинула ціла родина.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС й публікує фото у відео.

Зазначається, що загинула сім'я з п'яти осіб - трьох дітей та їхніх батьків.

"Рятувальники дістали родину загиблих з 5 осіб, серед них 3 дітей (хлопчик та дівчинка двійнятка по 3 рочки) старша сестричка 12 років та їхні батьки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару, що стався 13 березня, у Чернігові постраждали кілька багатоповерхівок в районі ЗАЗу, в тому числі й гуртожиток. Сталось часткове руйнування житлових будинків. Тоді, за інформацією ДСНС, загинула одна людина, двоє травмувалися.

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