Гуртожиток зруйнований внаслідок ворожого авіаудару.

У Чернігові з-під завалів гуртожитку дістали п'ятьох загиблих, серед них - троє дітей.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в області.

Згідно з інформацією, під час розбирання конструкцій гуртожитку в м. Чернігові рятувальники виявили тіла п'яти загиблих осіб, серед яких - троє дітей.

Внаслідок авіаудару, що стався 13 березня, у Чернігові постраждали кілька багатоповерхівок в районі ЗАЗу, в тому числі й гуртожиток. Відбулось часткове руйнування житлових будинків. Тоді за інформацією ДСНС загинула одна людина, двоє травмувалися.

Загалом сьогодні станом на 19:00 підрозділи ДСНС у Чернігівській області 7 разів залучались до ліквідації пожеж, ще 4 рази для надання допомоги внаслідок обстрілів житлових будинків та об'єктів.

Як раніше повідомляв УНІАН, в одному зі спальних районів Чернігова окупанти розстріляли неозброєних українців, які стояли в черзі за хлібом. З місця повідомляється про як мінімум десятьох загиблих.

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