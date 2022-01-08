Блінкен каже, що Кремль може піти на хитрощі.

У США допускають можливість провокації чи інциденту з боку Росії для виправдання власної військової агресії проти України.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, передає "Голос Америки".

"Ніхто не здивується, якщо Росія влаштує провокацію або інцидент, а потім спробує використати це для виправдання військового втручання, сподіваючись, що до того часу, коли світ зрозуміє, що це було хитрощами, буде вже занадто пізно", - сказав він.

Чиновник додав, що вважає частиною "схеми" РФ публікацію списку своїх вимог та використання несприйняття їх іншою стороною, як виправдання для агресивних дій.

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"Але справа в тому, що Росія добре знає, що таке неприйнятні вимоги. Але є також області та питання, в яких ми можемо працювати. Ми можемо вести діалог і побачити, чи зможемо ми покращити загальну безпеку кожного", - заявив Блінкен.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.