Росіянина-втікача швидко зловили.

Російський загарбник, який потрапив у полон, намагався втекти з лікарні у Дніпрі. Там окупанту надавали медичну допомогу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Окупанта привезли до лікарні Дніпра та залишили на стаціонарному лікуванні під конвоєм. Загарбник вирішив втекти, але реалізувати план втечі йому не вдалося.

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"У Дніпрі з лікарні намагався втекти полонений "чмоня"… Втікача швидко затримали", – йдеться у повідомленні.

Імені окупанта та деталей його потрапляння у полон не назвали, але на фото він вкрай розгублений в оточенні кількох чоловіків.

Втрати РФ в Україні

Росія приховує реальні втрати особового складу в Україні. Водночас за український Генштаб звітує, що станом на 14 жовтня в Україні ліквідовано 64300 окупантів. За останню добу ліквідували 500 загарбників.

Гинуть вже й мобілізовані росіяни. Через перші випадки загибелі погано підготовлених мобілізованих російських військовослужбовців в Україні військове командування Росії отримало нову хвилю критики.

Зокрема, серед ліквідованих опинився чиновник з мерії Москви Олексій Мартинов, якого мобілізували наприкінці вересня. Він очолював один з відділів мерії Москви.

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