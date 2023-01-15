Рятувальники продовжують шукати людей під завалами зруйнованої багатоповерхівки.

У Дніпрі, де внаслідок російського ракетного удару було зруйновано секцію житлової багатоповерхівки, триває розбір завалів. Рятувальники продовжують шукати людей.

"Дніпропетровщина. 15 січня, 00.45. Рятувальна операція у Дніпрі триває. Доля 26 людей ще невiдома", – написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Вже відомо про 12 загиблих внаслідок російської атаки. Серед них – 15-річна дівчина. Постраждали 73 людини, серед яких 14 дітей. Майже всі травмовані перебувають в лікарнях.

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Удар по Дніпру: останні подробиці

14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі де мешкає більше 1,1 тис. людей. Вибухом повністю знищило одну з секцій будинку.

У місті від 15 січня оголошено триденну жалобу за загиблими через ракетний удар росіян по житловому будинку на житломасиві Перемога. На місці трагедії залишаються працювати рятувальники, військові, міські служби, поліція та багато техніки.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські терористи вдарили по житловій багатоповерхівці у Дніпрі ракетою Х-22 – "вбивцею авіаносців". ЇЇ випустили з дального бомбардувальника Ту-22М3.

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