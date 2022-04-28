фото: "ЗМІ" окупантів
В "ДНР" "влада" окупантів скасувала парад Перемоги і ходу Безсмертного полку 9 травня.
Про це заявив "глава" самопроголошеної республіки Денис Пушилін, передає Медуза.
За його словами, таке рішення було прийнято з міркувань безпеки. Пушилін впевнений, що "велике скупчення людей" може бути обстріляно.
Він також зазначив, що це було "непростим рішенням".
Нагадаємо, окупанти переконують жителів Херсону вийти на святкування 9 травня, при цьому силою розганяють проукраїнські мітинги.