Вчора мешканці міста вийшли на мітинг, щоб заявити про свою проукраїнську позицію. Російські військові застосували до людей світлошумові гранати та сльозогінний газ. Постраждало четверо осіб.

Окупанти переконують жителів Херсона вийти на святкування 9 травня, при цьому силою розганяють проукраїнські мітинги.

Про це міський голова Херсона Ігор Колихаєв повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, окупаційна влада Херсона готується масштабно відзначати 9 травня як символ перемоги. З цією метою вони намагаються переконати мешканців міста приєднатися до участі в заходах. Особливо наполегливе спілкування ведеться з ветеранами та людьми, які в часи Другої світової війни були дітьми. Водночас окупанти жорстоко розганяють учасників проукраїнських мітингів, на які збираються мирні та нескорені жителі міста.

"Вчора вранці мешканці Херсона вийшли на мітинг, щоб заявити про свою проукраїнську позицію. Але російські військові застосували проти людей світлошумові гранати та сльозогінний газ. Постраждало 4 особи, серед них 71 річна жінка. Всі вони потрапили до лікарні", - зазначив мер.

Також Колихаєв повідомив, що вночі у Херсоні лунали сильні вибухи, майже по всій території області було чутно постріли. У пошкоджених будівлях, серед яких лікарні в центрі міста, вибиті всі шибки. Він акцентував, що окупаційна влада Херсона, яка взяла на себе відповідальність за місто, поки не вживає жодних заходів для усунення пошкоджень. Все намагаються відновити тільки представники місцевої української влади.

Крім того, Колихаєв додав, що в Херсоні загострюється ситуація з наявністю харчових продуктів та медикаментів.

"Ціни на продукти зросли у 2,5 рази, медикаментів в аптеках немає, в лікарні медичні препарати в основному надходять від волонтерів. Але Херсон тримається та вірить у перемогу України", - підкреслив мер.

Як повідомляв УНІАН, російській війська 25 лютого окупували Херсон.

26 квітня російські окупанти призначили на посаду так званого "голови" Херсонської облдержадміністрації колишнього мера Херсона Володимира Сальдо та представили Олександра Кобеца як "голову" Херсонської міської адміністрації.

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