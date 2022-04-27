Зміна куратора свідчить як мінімум про особливий порядок взаємодії з терористами та створення нібито "єдиного внутрішньополітичного простору".

Перший заступник глави адміністрації президента країни-агресора РФ Сергій Кирієнко став куратором відносин із терористичними організаціями "ЛНР" й "ДНР" замість Дмитра Козака.

Про це повідомляє РБК з посиланням на п’ять джерел, близьких до Кремля.

За даними видання, тепер за роботу з терористичними організаціями відповідає не підвідомче Козаку управління з прикордонної співпраці, а управління з внутрішньої політики (УВП).

За словами одного з джерел, зараз в УВП створюється "новий департамент", який якраз відповідатиме за взаємодію з "ЛНР" та "ДНР". За даними іншого джерела, департамент сформовано, і призначено відповідальних за роботу з терористичними організаціями.

Один із співрозмовників заявив, що зміна куратора свідчить як мінімум про особливий порядок взаємодії з терористами та створення нібито "єдиного внутрішньополітичного простору", як максимум — про розгляд сценарію можливого входження так званих "ЛНР" та "ДНР" до складу Росії.

Ще один співрозмовник заявив, що розклад щодо кураторства змінився, оскільки Козак відповідав за переговори щодо реалізації Мінських угод, "які закінчилися відомо чим".

Минулого тижня стало відомо, що Кирієнко відвідав Донецьк, де зустрівся з ватажками терористичних організацій. За словами джерел видання, поїздка кремлівських чиновників на Донбас була "презентаційною, ознайомчою".

Як відомо, наприкінці березня ватажок терористичної організації "ЛНР" заявляв, що найближчим часом відбудеться "референдум" про їхнє входження до складу Росії.

В МЗС та ОП заявили, що будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними і не матимуть правових наслідків. Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів України.

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