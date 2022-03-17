24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну/ Фото t.me 

Тривають обстріли з "Градів" районів Авдіївки, Красногорівки та Мар'їнки.

Про це повідомив керівник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

"Росіяни день у день скоюють нові військові злочини в Україні", - підкреслив він.

За словами Кириленка, вчора ввечері окупанти обстріляли Покровськ з "Іскандерів": влучили в кафе та поранили двох людей.

"Сьогодні протягом дня тривають обстріли з "Градів" в райони Авдіївки, Красногорівки та Мар'їнки. Російська орда свідомо вбиває наших людей і знищує те, що ми вибудовували роками. "Русский мир" - це смерті, руйнування і ненависть", - підкреслив голова ОВА.

Він опублікував відео з наслідками безперервних обстрілів Мар'їнки та фото з наслідками обстрілів Покровська та Авдіївки.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
  • Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, "втрачено" понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
  • Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.