Тривають обстріли з "Градів" районів Авдіївки, Красногорівки та Мар'їнки.
Про це повідомив керівник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.
"Росіяни день у день скоюють нові військові злочини в Україні", - підкреслив він.
За словами Кириленка, вчора ввечері окупанти обстріляли Покровськ з "Іскандерів": влучили в кафе та поранили двох людей.
"Сьогодні протягом дня тривають обстріли з "Градів" в райони Авдіївки, Красногорівки та Мар'їнки. Російська орда свідомо вбиває наших людей і знищує те, що ми вибудовували роками. "Русский мир" - це смерті, руйнування і ненависть", - підкреслив голова ОВА.
Він опублікував відео з наслідками безперервних обстрілів Мар'їнки та фото з наслідками обстрілів Покровська та Авдіївки.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, "втрачено" понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.