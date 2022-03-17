Вчора ввечері окупанти обстріляли Покровськ з "Іскандерів": влучили в кафе і поранили двох людей.

Тривають обстріли з "Градів" районів Авдіївки, Красногорівки та Мар'їнки.

Про це повідомив керівник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

"Росіяни день у день скоюють нові військові злочини в Україні", - підкреслив він.

За словами Кириленка, вчора ввечері окупанти обстріляли Покровськ з "Іскандерів": влучили в кафе та поранили двох людей.

"Сьогодні протягом дня тривають обстріли з "Градів" в райони Авдіївки, Красногорівки та Мар'їнки. Російська орда свідомо вбиває наших людей і знищує те, що ми вибудовували роками. "Русский мир" - це смерті, руйнування і ненависть", - підкреслив голова ОВА.

Він опублікував відео з наслідками безперервних обстрілів Мар'їнки та фото з наслідками обстрілів Покровська та Авдіївки.

Війна проти України: