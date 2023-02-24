Українські захисники до останнього не вірили у напад з боку Криму.

Державна прикордонна служба України в лютому 2022 року попередила вище керівництво держави про підготовку Росії до повномасштабного вторгнення.

"Ми знали про вторгнення, яке планується. Звичайно, зараз є багато інформації, що "всі знали", "всі готувалися". Проте Прикордонна служба інформувала вище військове керівництво держави. Я доповів президенту за 2 тижні до початку повномасштабного вторгнення про те, що війна буде, що Росія неодмінно нападе на територію України з республіки Білорусь по Чорнобильській зоні", - заявив очільник ДПСУ Сергій Дейнеко в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, українські військові протягом тривалого часу повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва РФ. Дейнеко зазначив, що "були відеоматеріали, фото, ми знали детально план". Це дало можливість якісно готуватися до нападу.

Відео дня

"За два тижні до початку повномасштабного вторгнення ми повністю евакуювали всю таємну документацію особових і житлових справ нашого персоналу з Маріуполя, Краматорська, Лисичанська, Харкова, Сум, Чернігова, Житомира, Луцька, Києва, Борисполя, Бердянська, Одеси і Херсона… Я вагався і думав, чи проводити евакуацію цієї документації саме з Кримського напрямку, тому що до останнього не вірив, що може бути вторгнення саме з Криму", - додав очільник ДПСУ.

Він пояснив, що Путін любить використовувати "чужі прапори", а тому прикордонники були впевнені у вторгненні по Чорнобильському напрямку з боку Білорусі. Крім того, противника очікували на кордоні Харківської і Луганської областей. Там окупанти планували зайти на територію України, щоб оточити та ліквідувати українське угруповання в зоні Операції об'єднаних сил.

"Ми, наскільки могли, реагували нашими бойовими резервами, переміщали бойові прикордонні комендатури швидкого реагування. Проте, якщо бути відвертими, то Збройні сили до нас не встигли вчасно дійти, як не дійшли вони на кордон і в 2014-му", - сказав Дейнеко.

За його словами, він ще 21 лютого письмово поінформував всі вищі органи про те, що війна буде. Однак дата наступу декілька разів переносилась.

"Ворог вичікував. Він був у готовності. Ми фіксували, що військовослужбовці російських військ, які перебували на території Білорусі "на навчаннях" так званих, почали телефонувати своїм рідним і фактично прощатися з ними ще з 12 лютого. Ми перехоплювали ці розмови, і по їхньому тексту та характеру було чітко зрозуміло, що до вторгнення залишалися лічені дні", - підсумував він.

Війна в Україні: останні новини

Президент Володимир Зеленський 24 лютого, у річницю широкомасштабного вторгнення Росії, звернувся до українців. Він розпочав цей день зі слів про незламність українців та висловив впевненість, що 2023 рік буде роком перемоги над агресором.

Також звернення опублікував і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він наголосив, що основа нашої стійкості - люди.

За рік повномасштабного вторгнення до України Росії не вдалося реалізувати свої плани із захоплення українських територій. За даними Генштабу ЗСУ, за цей час РФ втратила 146 тисяч 820 своїх військових. За добу українські захисники знищили 970 окупантів.

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