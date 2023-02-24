Він відзначив мужчність українців, які взяли до рук зброю, щоб захистити рідних, свій дім та державу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він наголосив, що основа нашої стійкості - люди.

"Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю. Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти", - зазначив Валерій Залужний.

За його словами, за 9 років війни українці стали міцнішими за бетон і сталь, бо ми "памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі".

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"Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - доземний уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І переможемо" - підсумував головнокомандувач.

Війна в Україні

За рік повномасштабного вторгнення до України Росії не вдалося реалізувати свої плани із захоплення українських територій. Окупанти не змогли захопити Луганську й Донецьку область, не вдалося їм і захопити "Київ за три дні".

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за цей рік Росія втратила 146 тисяч 820 своїх вояк. За добу українські захисники знищили 970 окупантів.

Президент Володимир Зеленський 24 лютого, у річницю широкомасштабного вторгнення Росії, також звернувся до українців.

Дещо раніше журналісти розповіли, що відбувалось за лаштунками на політичній арені в останні години перед вторгненням у 2022 році.

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