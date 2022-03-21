Ситуація на кордоні України і Білорусі відстежується силами оборони і правоохоронними органами.

Українськи сили готові бити білоруську армію, як і окупаційні російські війська, але сподіваються, що білоруси не воюватимуть проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу у Львові.

Він зазначив, що сили оборони і розвідка відстежують ситуацію на території Білорусі

"Дійсно, зараз Білорусь під впливом Росії використовується у першу чергу для вильоту літаків, здійснення обстрілів, колони заходять у напрямку Чернігова. На інших напрямках - Рівненщина, Волинь - сили безпеки України, у тому числі прикордонники й інші, розуміють високий ризик того, що можуть бути використані й інші шляхи для входу і наступу на Україну, у яких можуть бути задіяні військовослужбовці Республіки Білорусь. Ми їх чекаємо і з нетерпінням будемо бити їх так само, як і інших рашистів по всій території, де вони зараз є", - заявив Демченко.

"Але сподіваюсь, що звісно, народ Білорусі розуміє цю складну ситуацію, під яку їх зараз підвів так званий їхній президент (Олександр Лукашенко), і вони все ж таки також не допустять зі свого боку наступу їхніх сил на Україну на цих напрямках", - заявив Демченко.

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