Журналіст телеканалу "Белсат" Сергій Пелеса також вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко теж проти участі його країни у війні.

Більшість білорусів проти участь збройних сил країни у російсько-українській війні.

Про це журналіст телеканалу "Белсат" Сергій Пелеса сказав в ефірі інформаційного марафону.

"Наприкінці січня - на початку лютого цього року були проведені незалежні дослідження лондонським Chatham House, білоруським центром, при цьому центрі, і так склалось, що вони були опубліковані 24 лютого. Саме в день початку неоголошеної війни. Згідно з цими дослідженнями, яким можна довіряти, 56% білорусів заявили, що Білорусь має зайняти у цій війні нейтральну позицію. І тільки 13% білорусів підтримали б участь білоруських сил у війні Путіна", - зазначив Пелеса.

Водночас він висловив думку, що зараз, коли перевага у бойових діях на боці Збройних сил України, білорусів, які підтримують участь країни у війні, стало ще менше.

"Це було за декілька днів до війни. Тепер, коли стало ясно, що Україна дуже сильно дала по зубах Путіну, я думаю, що охочих брати участь у цій авантюрі менше. Я навіть думаю, що Лукашенко проти участі в цій війні. Тим паче, що тепер він бачить, як для Путіна це все вийшло. Я думаю, що для нього це був сюрприз", - додав Пелеса.

Як повідомляв УНІАН, зранку 20 березня у Генштабі Збройних сил України повідомили про високу загрозу наступу з Республіки Білорусь на Волинському напрямку.

Пізніше того дня у Міноборони заявили, що зафіксовано ознаки підготовки збройних сил РБ до прямого вторгнення на територію України. При цьому у МОУ запевнили, що Сили оборони нашої держави готові до відсічі.

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