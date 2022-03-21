Він навіть не виключає, що білоруські військовослужбовці можуть перейти на бік України.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зазначає, що білоруські військовослужбовці не хочуть брати участь у війні проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Білоруські військові не хочуть брати участь у боях проти України... Білоруське керівництво постійно вимірює свій морально-психологічний стан, готовність брати участь. За їх же власними даними, понад 60% військовослужбовців ставляться до можливої операції проти України вкрай негативно", - сказав Арестович.

На його думку, якщо їх навіть змусять брати участь у війні проти України, то вони не будуть "демонструвати тут зразки військової доблесті".

"Або вони залишаться нейтральними, або дуже погано будуть воювати, або взагалі перейдуть на наш бік", - зазначив радник керівника ОП.

Як повідомляв УНІАН, зранку 20 березня у Генштабі Збройних сил України повідомили про високу загрозу наступу з Білорусі на Волинському напрямку.

Пізніше того дня у Міноборони заявили, що зафіксовано ознаки підготовки збройних сил РБ до прямого вторгнення на територію України. При цьому у МОУ запевнили, що Сили оборони нашої держави готові до відсічі.

Пізніше журналіст телеканалу "Белсат" Сергій Пелеса запевнив, що більшість білорусів проти участі збройних сил країни у російсько-українській війні.

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