22 липня 2014 року підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та добровольчих батальйонів завдали ударів по збройних окупаційних силах РФ з двох боків.

Сьогодні, 22 липня, відзначається сьома річниця звільнення міста Сєвєродонецьк в Луганській області від російських окупантів.

У повідомленні на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ розповіли про хід операції з визволення міста.

"У травні 2014 року Сєвєродонецьк тимчасово окупували збройні формування РФ. Понад два місяця вони тероризували місцеве населення, продовжуючи попередні столітні традиції терору та смерті, притаманні московським терористам-вбивцям", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі відзначили, що у липні 2014 року сили АТО сектору "А" розпочали операцію з визволення Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації. Після Рубіжного настала черга Сєвєродонецька.

22 липня 2014 року підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії України та добровольчих батальйонів завдали ударів по збройним окупаційним силам РФ з двох боків.

Читайте такожУ Сєвєродонецьку бойовик "ЛНР" намагався підірвати автомобіль військового спеціаліста

У другій половині дня дві колони сил АТО – одна з боку Старої Краснянки, а друга з Варварівки – увійшли в Сєвєродонецьк. Під час короткої, але запеклої перестрілки із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів, важкої бронетехніки і авіації українські війська визволили місто.

"Російські окупанти починають втікати: спочатку по одному, а потім масово. У місто заходить Національна гвардія і батальйон Чернігів. Місцеві жителі зустрічають їх українськими прапорами. Люди організовують мітинг на честь визволення міста від терористів. Над Сєверодонецьком підіймають український прапор. На одному з об'єктів силовики знаходять тіла двох розстріляних українців і звільняють чотирьох заручників, яких катували росіяни", - пригадали військові.

Під час звільнення міста військовослужбовці НГУ натрапили на арсенал зброї бойовиків, відбили у терористів БРДМ (виробництва СРСР), гаубицю Д-30 (виробництва СРСР), понад 50 кг пластиду, 15 фугасних снарядів, понад 3 тисячі боєприпасів, 17 пострілів від протитанкового гранатомета, засоби зв'язку і радіостанції збройних формувань РФ.

"Відчувши під час окупації на собі всі принади "московітського світу" (вбивства, грабунки, мародерство), Сєверодонецьк з епіцентру "кремлівських окупантів" після визволення стає не тільки містом, де розташована Луганська обласна військово-цивільна адміністрація, але й містом української Луганщини. Щороку у липні місцеві мешканці, а з ними й вся Україна, радіють і святкують день, коли військові врятували українські міста від терористів. Українська армія й надалі готова до захисту українських територій від агресора", - наголосили у Генштабі.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров