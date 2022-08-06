У розвідці підкреслили, що будь-які незаконні судилища, влаштовані Росією, не будуть легітимними ні для України, ні для всього світу.

Судилище над українськими військовополоненими, яке готують російські окупанти в Маріуполі, спрямоване на залякування українського суспільства.

Про це заявив представник прес-служби Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Продовжується моральний тиск на українських захисників, які знаходяться в полоні, на все українське суспільство та рідних захисників, з метою залякати і дестабілізувати Україну, та далі поширювати абсурдну пропаганду і називати захисників своєї країни "фашистами", - сказав він.

За його словами, окупанти ведуть гру для зазомбованої російської публіки.

"Це не зупиняє Україну в захисті своєї території, у тому числі в боротьбі за повернення своїх захисників... Координаційний штаб з питань поводження з війсоковополоненими продовжує боротись, провдовжуються перемовини, щоб українські захисники повернулися додому", - сказав Юсов.

Він також підкреслив, що будь-які незаконні судилища, влаштовані Росією, не будуть легітимними ні для України, ні для всього світу.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти збирають тюремні клітки на сцені філармонії в Маріуполі, аби влаштувати показовий судовий процес над військовополоненими.

Міський голова Вадим Бойченко, коментуючи це, наголосив, що російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Він закликав світову спільноту, ООН та "Червоний Хреста" втрутитися у ситуацію та домогтися дотримання правил поводження з військовополоненими.

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