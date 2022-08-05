Окупанти заявляють про випадки гострої кишкової інфекції, але через антисанітарію та забруднення підземних вод, річок у місті також зберігається небезпека розповсюдження холери.

Рівень смертності у Маріуполі зріс уп'ятеро, за тиждень у місті помирає понад 30 людей.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Рівень смертності у Маріуполі зріс у п'ять разів! Нині фіксується різкий стрибок інфекційних хвороб, а тіла померлих людей досі знаходять прямо посеред вулиць", - йдеться у повідомленні.

У міськраді опублікували фото трупу людини у мішку на перехресті вулиці Ломізова та Азовстальської.

"Такі випадки не поодинокі. У місті повна антисанітарія та відсутність належної медичної допомоги. Самі окупанти кажуть про зафіксовані 17 випадків гострої кишкової інфекції. З них – половина у дітей. Але реальна картина значно гірша", - наголосили у раді.

Зазначається, що враховуючи майже повну відсутність медичної допомоги, за тиждень у Маріуполі помирає понад 30 людей.

Також наголошується, що через антисанітарію та забруднення підземних вод, річок у місті також зберігається небезпека розповсюдження холери.

Як повідомлв УНІАН раніше, у захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області вирує гостра кишкова інфекція. Половина захворілих - діти. За даними окупантів, причиною розповсюдження інфекції є їжа.

Також на початку червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі розпочалася перша фаза епідемії. На його думку, місту загрожували холера, дизентерія чи інша вірусна інфекція, що вражає шлунковий тракт.

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