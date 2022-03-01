Від вибуху з потужною ударною хвилею постраждали й два корпуси університету, перш за все фасади наших будівель залишилися без вікон. Загиблих і постраждалих в самому університеті немає.

Сьогодні о 8 ранку російські окупанти обстріляли центр Харкова, зокрема - Майдан Свободи. Найбільше постраждала будівля Харківської обласної державної адміністрації.

Від вибуху з потужною ударною хвилею постраждали й два корпуси одного із найстаріших університетів Східної Європи Харківського національного університету імені В.Каразіна - фасади будівель залишилися без вікон.

Про це у Facebook повідомила ректор Тетяна Кагановська.

Загиблих і постраждалих в самому університеті немає.

"Зраз, почувши виступ президента перед Європою, згодна повністю. Наше місто — місто університетів, місто неймовірно талановитих, дотепних, креативних, волелюбних студентів, наших красивих та чудових дітей! Наш університет не даремно на майдані Свободи: ми знаємо їй ціну, ми особливо гостро це відчуваємо зараз! З нашою молоддю, з нашим характером, з нашими цінностями ми маємо майбутнє!Ми обов’язково все витримаємо, замінимо й відбудуємо! Головне, щоб наша країна, наше місто й кожен українець, кожен каразінець позбулися ворога, який підступно руйнує наше вільне життя", - зазначила Кагановська.

Нагадаємо, ХНУ ім. Каразіна заснований у листопаді 1804 році за ініціативи видатного просвітника Василя Назаровича Каразіна.