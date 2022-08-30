В Херсоні та області російські окупанти масово обкрадають приватні будинки та вивозять майно на крадених ними автомобілях .
Про це у Telegram повідомляє міністерство внутрішніх справ України.
В повідомленні сказано, що за минулу добу працівники поліції відкрили 15 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ та колаборантами на території Херсонської області.
"Під ворожим вогнем російських окупаційних військ опинилися ряд населених пунктів області, найбільше постраждали села Правдине та Ольгине, там є влучання у приватні будинки, зруйновано ряд об'єктів цивільної інфраструктури", - сказано в повідомленні.
В МВС зазначають, що правоохоронці викрили чергового колаборанта, який добровільно обійняв посаду "голови районної військово-цивільної адміністрації".
"Чоловік брав участь у форумі "вмєстє с Росієй", під час якого публічно закликав місцевих жителів до участі у незаконному референдумі з метою приєднання окупованої частини Херсонської області до складу Російської Федерації", - повідомляє МВС.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ "відрізали" російську армію від постачання зброї з Криму.