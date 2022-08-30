За минулу добу працівники поліції відкрили 15 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ та колаборантами на території Херсонської області.

В Херсоні та області російські окупанти масово обкрадають приватні будинки та вивозять майно на крадених ними автомобілях .

Про це у Telegram повідомляє міністерство внутрішніх справ України.

В повідомленні сказано, що за минулу добу працівники поліції відкрили 15 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ та колаборантами на території Херсонської області.

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"Під ворожим вогнем російських окупаційних військ опинилися ряд населених пунктів області, найбільше постраждали села Правдине та Ольгине, там є влучання у приватні будинки, зруйновано ряд об'єктів цивільної інфраструктури", - сказано в повідомленні.

В МВС зазначають, що правоохоронці викрили чергового колаборанта, який добровільно обійняв посаду "голови районної військово-цивільної адміністрації".

"Чоловік брав участь у форумі "вмєстє с Росієй", під час якого публічно закликав місцевих жителів до участі у незаконному референдумі з метою приєднання окупованої частини Херсонської області до складу Російської Федерації", - повідомляє МВС.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ "відрізали" російську армію від постачання зброї з Криму.

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