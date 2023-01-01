Також унаслідок обстрілу пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні.

У Херсоні внаслідок нічного обстрілу загинула одна людина, ще одна - поранена. Як повідомили в Офісі президента, окупанти не припиняли бити по місту в новорічну ніч.

"Внаслідок чергового російського обстрілу одна людина загинула, одну - поранено", - йдеться у повідомленні.

Також в результаті обстрілу пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні. "Зафіксовано близько 7 "прильотів", вибито понад 700 вікон. Інформація уточнюється", - розповіли в ОП. В Державній службі України з надзвичайних ситуацій уточнили, що там виникли пожежі.

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"У Херсоні у новорічну ніч ворог обстріляв лікарню... 1 січня приблизно опівночі внаслідок обстрілу сталися пожежі в корпусі лікарні. Станом на 00:40 пожежі були ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що персонал лікарні до прибуття рятувальників евакуював до підвалу 17 дітей, 4 дорослих та 38 працівників. "Постраждалих немає", - додали в ДСНС.

Крім того, зафіксовані два влучання ворожих снарядів в інший корпус лікарні - там вибито вікна, пошкоджено стіну. В момент обстрілу в корпусі нікого з людей не було.

Обстріли Херсонщини

За добу 31 грудня російські окупанти 40 разів обстріляли Херсонщину, було поранено трьох людей. У Херсоні ворожі снаряди влучили в обʼєкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

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