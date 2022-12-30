Колаборант за російські рублі працював у створеній окупантами в'язниці для місцевих активістів та учасників АТО.

Ще одного колаборанта виявили у звільненому від російської окупації Херсоні.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, співробітник Херсонського слідчого ізолятора під час окупації міста працював на загарбників.

"Встановлено, що після захоплення Херсону російськими військами чоловік залишився працювати в СІЗО, яке окупанти незаконно використовували як в’язницю, у тому числі для місцевих активістів, учасників АТО та громадян, що протистояли окупації. Установа почала працювати начебто за законами РФ та видавала зарплатню у російських рублях. Працівник СІЗО виконував всі вказівки загарбників зокрема й щодо охорони затриманих українців", – зазначають в ДБР.

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За інформацією слідства, після звільнення міста від російських загарбників чоловік підтримувати контакти з ворогом і переховувався у місті, допоки не був затриманий під час проведення стабілізаційних заходів.

"За обґрунтованими оперативними даними, фігурант міг продовжувати контактувати з ворогом та повідомляти йому інформацію щодо дій ЗСУ та правоохоронних органів України на звільненій території Херсонської області. Фігуранту вже повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", – зазначають правоохоронці.

Колаборанти в Херсоні

11 листопада українські захисники зайшли у Херсон, який був окупований з перших днів повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Тепер у деокупованому обласному центрі тривають стабілізаційні заходи. Під час їх проведення виявляють колаборантів і зрадників. Правоохоронці мають також переліки помічників ворога – засекречені документи ФСБ Росії, у яких міститься інформація про агентів-колаборантів, знайшли в листопаді.

Раніше президент України Володимир Зеленський звертався до кинутих росіянами солдатів, найманців і колаборантів, із закликом здаватися правоохоронцям добровільно. І деякі з них самі роблять це.

Зокрема, напередодні було затримано чиновницю-колаборантку, яку було оголошено в розшук. Вона сама прийшла до правоохоронців "з повинною".

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