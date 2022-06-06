Окупаційна влада анонсувала заходи, які мають показати жителям, якою "величезною родиною" з РФ вони нібито стали.

Окупанти в Херсонській області збираються відзначити День Росії 12 червня.

Про це заявив Володимир Сальдо, якого пропагандистські ЗМІ називають "головою військово-цивільної адміністрації" регіону, пише "Медуза - LIVE".

"Найголовніше, ми його (День Росії - УНІАН) будемо зустрічати і відзначати вже разом з усією Росією, а не окремо десь там. Це важливо. Звичайно ж, будуть розроблені такі заходи, щоб жителі побачили і відчули, якою величезною сім'єю, до якої ми повертаємося, ми стали", - повідомив окупант.

День Росії - це державне свято Російської Федерації, яке відзначається щорічно з 1992 року в день ухвалення Декларації про державний суверенітет РРФСР 12 червня 1990 року. Іноді його також називають "Днем незалежності Росії".

Раніше в Херсонській облраді дали прогноз щодо швидкого звільнення регіону від окупантів.

Як повідомляв УНІАН, на думку військового експерта Михайла Жирохова, російські окупанти через брак часу змінили тактику наступу на Сєвєродонецьк. Ворог прагне захопити місто до "Дня Росії" і перейшов до вуличних боїв, що призведе до великих втрат в його рядах.

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