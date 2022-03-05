Священники дбайливо заготовили харчі для загарбників.

У храмі Української православної церкви Московського патріархату в Коломиї (Івано-Франківська область) знайшли купу провіанту для російських загарбників.

Відео за підсумками рейду зняв один із захисників.

Зазначається, що у церкві знайшли російську символіку - двоголових орлів. Крім того, попи дбайливо приготували для загарбників харчі, хлібопічки та інше продовольство.

Провіанту для загарбників підготували стільки, що до процесу вилучення залучили кілька вантажних бусів. Усе це відправлять у Київ для населення та територіальної оборони.

"Я зараз прошу поширювати це відео по всій Україні. Їб*ште церкви, шукайте кладки. Вони всі, бл*дь, запаковані. Усі харчі відправляйте у Київ, Харків, міста, куди можна це відправити і допомогти людям", - зазначив автор відео.

Як повідомляв УНІАН, українські військові з 93-ої бригади Холодний Яр Бійці розповіли про те, як влаштували засідку на російську колону на півночі Харківщини та як тікали російські окупанти, лишивши нову та справну техніку і паливо до неї. Один із ворожих танків навіть посилив блокпост тероборони.

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