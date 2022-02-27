У школі збирають гроші, щоб допомогти їм з лікуванням.

У Києві 26 лютого ДРГ окупантів розстріляла автівку, в якій перебувала родина з трьома дітьми.

Про це пише LB.ua з посиланням на матір однокласника загиблої дівчинки.

Інцидент стався на вулиці Олени Теліги. Внаслідок обстрілу загинула четвертокласниця Поліна та її батьки. Інших дітей госпіталізували до лікарні у важкому стані.

За словами жінки, сестра Поліни знаходиться у реанімації Київської міської клінічної лікарні №17 зі серйозним кульовим пораненням. Брат загиблої дитини перебуває в Охматдиті.

Вона відзначила, що на шкільну карту збирають гроші для лікування дітей: 4149 4390 4739 5375.

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