В ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

У Києві та області протягому 15-17 листопада 2022 року проведуть військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва.

Як повідомив заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк у Facebook, в ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

"Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції. У зв'язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки", – зазначив Павлюк.

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Мешканців Києва та області просять зберігати спокій.

Навчання українських військових

З початку війни Росії проти України тисячі українських захисників проходять навчання у західних країнах.

Так, 15 жовтня 2022 року стало відомо, що ЄС оголосить про створення місії з навчання тисяч українських військовослужбовців в Європі і виділить ще близько півмільярда євро на закупівлю зброї для України.

Пізніше повідомлялося, що командувачем місії Євросоюзу з навчання українських військ призначений польський генерал Петро Трітек, який служив в Іраку та Афганістані. Генерал координуватиме міжнародну підготовку українських солдатів.

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