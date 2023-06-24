У столиці - потрапляння уламків у житловий 25-поверховий будинок в Солом’янському районі.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що кількість жертв ракетної атаки по Києву зросла до трьох людей. Про це йдеться у повідомленні Телеграм-каналу Міністерства внутрішніх справ.

"Троє людей станом на зараз загинули, 8 - травмовані. 24 особи врятували співробітники ДСНС", - повідомляє Клименко. Раніше було відомо про 2 жертв.

На місці продовжують працювати рятувальники та поліцейські. Врятованим та родичам загиблих надають психологічну допомогу, додають у МВС.

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Місце події очеплене, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб. Крім того, є невпізнані жертви, тож потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації.

Росія атакувала Київ 24.06.2023

Вночі 24 червня Російська Федерація атакувала Київ ракетами, відомо про влучання уламків у 25-поверховий будинок у Солом’янському районі столиці. Спочатку повідомлялося про 2 загиблих.

Нагадаємо, окупанти у ніч на 24 червня намагалися завдати ударів не лише по Києву, а й по Харкову та Дніпру. В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

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