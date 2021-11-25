У Кремлі заявили, що Російська Федерація нападе на Україну, якщо вона приєднається до НАТО.
Про це сказав радник Кремля, голова правління Ради із закордонних справ Росії Федір Лук’янов, повідомляє видання Telegraf.
У матеріалі зазначається, що це зрозуміле пояснення того, чому РФ займається збільшенням своєї військової присутності на кордонах з Україною.
При цьому радник Кремля попередив про "новий конфлікт", який виникне за умови розширення НАТО на схід.
"Росії доведеться змінити систему і провести нові червоні лінії", - сказав Лук’янов.
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Ситуація на кордоні РФ і України
11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.
У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".
На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.
При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.
Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.
Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.