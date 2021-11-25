Радник Кремля попередив про новий конфлікт.

У Кремлі заявили, що Російська Федерація нападе на Україну, якщо вона приєднається до НАТО.

Про це сказав радник Кремля, голова правління Ради із закордонних справ Росії Федір Лук’янов, повідомляє видання Telegraf.

У матеріалі зазначається, що це зрозуміле пояснення того, чому РФ займається збільшенням своєї військової присутності на кордонах з Україною.

При цьому радник Кремля попередив про "новий конфлікт", який виникне за умови розширення НАТО на схід.

"Росії доведеться змінити систему і провести нові червоні лінії", - сказав Лук’янов.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

Автор: Олег Давигора