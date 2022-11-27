До весни російські війська здобудуть ще одну поразку, проте на той час погіршиться ситуація і для самої Росії.

Керівництво Кремля усвідомлює поразку в війна і намагається торгуватися за її ціну.

Радник офісу президента Олексій Арестович в ефір з російським опозиціонером Марком Фейгіним заявив, що РФ сподівається вийти на якісь територіальні поступки.

"Зараз фаза, коли Путін і Лавров торгуються за ціну поразки. Вони розуміють, що програли, але хочуть звести це... У них у найгарячіших романтиків є надія на перемогу - утримання Донецька, Луганська, Криму і, можливо, частково Запоріжжя. А у найбільш тверезих... Вони вже торгуються за ціну поразки. Зняти санкції, особиста недоторканність, хоч якісь територіальні поступки, хоч що-небудь", - пояснив Арестович.

За його словами, до весни російські війська здобудуть ще одну поразку, проте на той час погіршиться ситуація і для самої Росії.

Ось щас провалиться ця спроба використовувати відновлені російські частини. Вони відновляться до січня-лютого, іранська зброя, спроби просадити нам енергосистему, щоб ми дружно здалися... Вони до лютого-березня проваляться. За цей час ситуація погіршиться дуже сильно в економічному сенсі, політична ізоляція, нафтові санкції. Тоді вони вже будуть торгуватися за ціну капітуляції", - додав радник ОП.

На думку Арестовича, це поступово може призвести до обговорення беззастережної капітуляції в Криму.

"Підхід українських збройних сил до воріт Криму означає знесений Кримський міст, який неможливо експлуатувати. Постачання піде по кораблях. Але це означає, що до будь-якого корабля або літака, які спробують туди сунутися будуть діставати українські ракети", - зазначив експерт.

Війна в Україні: останні новини

Вранці 27 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни на Донбасі відбили ворожі атаки біля п'яти населених пунктів. У Донецькій області загарбники атакували наших захисників біля Верхньокам'янського, Білогорівки, спірного та Мар'їнки, а в Луганській - в районі Стельмахівки.

Втрати Росії в Україні станом на 27 листопада перетнули психологічну позначку в 87 тисяч окупантів.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни прогнозують, що найближчими тижнями зросте темп бойових дій на фронті.

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