Поромами йде значна частина вантажу, що прямує для забезпечення військових РФ на півдні.

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти змогли відновити роботу поромної переправи, яку було уражено Силами оборони наприкінці травня. Про це під час брифінгу повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Можу констатувати, що вона (переправа – УНІАН) зараз працює", - сказав військовий.

За його словами, логістичне забезпечення ворожих угруповань у Криму фактично забезпечується за рахунок цієї поромної переправи.

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"На ній – три чверті військової логістики для забезпечення Криму та південного угруповання противника", - сказав Плетенчук.

Він додав, що незаконно побудований Керченський міст наразі несе менші навантаження через раніше отримані пошкодження.

Також речник розповів, що у Чорному морі на бойовому чергуванні зараз перебуває ворожий підводний човен "Варшав’янка".

Загалом, за його інформацією, у складі Чорноморського флоту РФ – шість підводних човнів, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр". З них – дві субмарини станом на початок повномасштабного вторгнення в Україну перебували поза зоною Чорноморсько-Азовського басейну та не змогли повернутися. На думку Плетенчука, наразі вони, скоріш за все, перебувають у Санкт-Петербурзі – на відповідному обслуговуванні. Підводний човен – "Ростов-на-Дону" – був уражений Силами оборони та наразі ремонтується у Криму.

"Ще один підводний ракетоносій з невідомих причин в акваторію не виходить", - сказав речник.

Він не виключає, що тактика присутності у Чорному морі суто субмарин, ймовірно, є ініціативою нового керівництва ЧФ РФ. За словами Плетенчука, основний контроль над акваторією Чорного моря противник здійснює за допомогою авіації – щодня її патрулюють винищувачі, гелікоптери, бомбардувальники. Окрім того, присутні різноманітні дрони-розвідники.

В Азовському морі зараз перебуває ударне угруповання окупантів, у складі якого – три ракетоносії та три великі десантні кораблі. Ймовірна мета – навчання.

Ураження ворожої поромної переправи у Криму

Наприкінці травня Сили оборони України уразили поромну переправу російських окупантів у Криму. Зокрема, було завдано удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Цей об’єкт прикривали "сучасні" російські засоби ППО – "Панцир", "Тор", "Тріумф".

За даними Генштабу ЗСУ, в результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

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