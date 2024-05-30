Україна атакувала сім цілей в Криму: ЗМІ розкрили деталі

Знищено або пошкоджено сім суден Росії.

Внаслідок масованої атаки на Крим в ніч на 30 травня було уражено сім цілей.

Як повідомляє канал ASTRA з посиланням на інформовані джерела, 4 катери, 2 пороми та лоцманський катер пошкоджено або знищено внаслідок нічної ракетної атаки на Крим. Крім того, 5 людей отримали поранення.

Крім лоцманського катера "Мрія", який затонув внаслідок ушкоджень, отриманих внаслідок падіння уламків ракети, пошкодження отримали пором "Конро Трейдер" та пором "Авангард". Останній через пошкодження сів на мілину.

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На поромі "Конро Трейдер" поранення отримав один із членів екіпажу Роман Стась, йому прямо зараз роблять операцію. На "Авангарді" поранено 4 людей, у тому числі 19-річних практикантів Данила В. та Микити Ш.

Крім цього, пошкодження отримали 4 транспортно-десантні катери КС 701, про знищення 2 з яких вже повідомили у ГУР МО України.

Нічна атака на Крим

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) підтвердило, що в ніч на 30 травня в тимчасово окупованому Криму було знищено два російські катери. За попередніми даними, йдеться про швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що катери атакували в районі селища Чорноморське Євпаторійського району.

Джерело УНІАН у спецслужбах зазначало, що, за попередньою інформацією, було уражено два ворожі катери, імовірно, типу "Тунець".

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