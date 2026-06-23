У Криму 'прилетіло' по ТЕЦ: половина півострова залишилася без світла

За наявною інформацією, сталося влучання в резервуар.

23 червня у тимчасово окупованому Криму у Керчі після "прильотів" спалахнула сильна пожежа на ТЕЦ - половина півострова залишилася без світла. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

За попередніми даними, приліт міг статися по ТЕЦ у районі Аршинцеве в Керчі.

Моніторингова група зазначила, що пожежу на теплоелектроцентралі підтверджено. За наявною інформацією, сталося влучання в резервуар.

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Також за даними супутникової зйомки зафіксовано шлейф диму завдовжки близько 47 кілометрів.

Водночас окупаційна влада заявила про відключення електроенергії через "технологічні порушення в електричних мережах".

Без світла залишилися Євпаторія, Саки, Красноперекопськ, Джанкой, Красноперекопський район, Сакський район, Джанкойський район, Красногвардійський район.

У підприємстві "Крименерго" заявили, що тривають аварійно-відновлювальні роботи: електропостачання обіцяють відновити протягом доби.

Війна в Україні - ситуація в Криму

Як писало видання The New York Times, українські чиновники назвали кримську кампанію важливою стратегічною подією, яка може допомогти покласти край війні. Атаки в Криму відбуваються паралельно з ударами українських безпілотників по інших російських містах. У сукупності ці атаки підкреслили, як різко знижується здатність Володимира Путіна ізолювати російське суспільство від наслідків війни.

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