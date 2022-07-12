Президент країни підкреслив, що пріоритетною для країни є сьогодні проблема безпеки.

Президент Латвії Егілс Левітс вважає, що його країні доведеться збільшити витрати на оборону і, можливо, ввести обов'язкову військову службу для громадян країни, незалежно від статі, щоб мінімізувати ризики загроз з боку Росії.

Про це Левітс сказав в інтерв'ю агентству Reuters.

Латвія планує поступово збільшити свій оборонний бюджет до 2,5% від валового внутрішнього продукту до 2025 року з нинішніх приблизно 2%.

Латвійський президент заявив що існуючі плани витрат на оборону передбачають будівництво додаткових військових баз для розміщення додаткових військ союзників по НАТО, але реальні витрати можуть бути значно вищими.

"Сьогодні пріоритетом нашої політики є безпека", - сказав Левітс.

Латвійський президент підтримав міністра оборони країни Артіса Пабрікса в питанні про відновлення обов'язкової військової служби, від якої в Латвії відмовилися в середині 2000-х років. При цьому Левітс запропонував, щоб на службу закликали всіх незалежно від статі.

Обидві запропоновані зміни - щодо військової служби та будь-якого збільшення витрат - будуть розглянуті парламентом, перш ніж набудуть чинності. Міністерство оборони хоче, щоб військова служба почалася добровільно в наступному році, а з 2028 року вона стане обов'язковою.

На питання, чи очікує він будь-якого прямого конфлікту між країнами Балтії і Росією, Левітс відповів: "Ні... З першої і головної причини - НАТО здатне захистити кожну державу-член НАТО і для цього є дуже сильна політична воля".

Нагадаємо, Латвія продовжить підтримку біженців з України до кінця року.

Вас також можуть зацікавити новини: