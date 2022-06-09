Українці мають право на забезпечення житлом і харчуванням на обмежений термін.

Кабінет Міністрів Латвії ухвалив рішення про продовження заходів підтримки українських біженців, які прибувають в країну у зв'язку з розв'язаною Росією війною.

Про це повідомляється на сайті уряду країни.

"Термін первинної підтримки частини українського цивільного населення, допущеного в Латвію, закінчується вже в червні, і необхідно забезпечити стабільні і передбачувані умови для надання подальшої первинної державної підтримки цим особам і органам місцевого самоврядування, що надають житло", - йдеться в повідомленні.

Поправки до закону про підтримку цивільних осіб України, підтримані Кабінетом Міністрів, передбачають закріпити, що всі цивільні особи в Україні мають право на забезпечення житлом на строк до 120 днів, але не довше, ніж до 31 грудня 2022 року.

При цьому фізичні та юридичні особи в Латвії можуть отримувати компенсацію за надання житла українцям на цей термін.

Як повідомляє видання Delfi, передбачено, що українців забезпечуватимуть харчуванням, але на термін до 30 днів. Можливість також надаватиметься до кінця року.

При цьому право отримувати допомогу в розміщенні буде у всіх українських біженців, незалежно від того, в який період після 24 лютого 2022 року вони прибули до Латвії.

Очікується, що на ці заходи підтримки знадобиться 7,87 млн євро з державного бюджету цьогоріч і майже 1 млн євро наступного року. Близько 5,76 млн євро з цієї суми - для забезпечення біженців житлом.

За інформацією МВС, з початку війни в Україні в Латвії зареєстровано близько 32 000 біженців, майже 26 000 з них отримали посвідку на проживання з правом на працевлаштування.

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