Окупанти також відновили практику видачі людям продуктів харчування за виконану роботу.

У Маріуполі окупаційна влада змушує молодь брати участь у "фільтраційних" заходах, через відмову погрожують мобілізацією.

Про це в Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Гуманітарну допомогу від окупантів вже скорочено. Тепер її видають виключно людям пенсійного віку. Всім іншим виключно за "роботу". Практика за роботу відновилася", - зазначив він.

Також, за даними Андрющенка, окупанти змушують молодих людей записуватися в "дружини" і допомагати мобільним патрулям, в т.ч. в проведенні фільтраційних заходів. За відмову погрожують мобілізацією в армію "ДНР".

"Маріуполь цілеспрямовано і планомірно перетворюють на гетто для українців", - резюмував він.

Ситуація в Маріуполі:

Російські окупанти повністю знищили майже 1 300 багатоповерхівок у Маріуполі, тому реальна кількість загиблих жителів міста може бути в рази більше озвучених 22 тисяч.

Російські окупанти відправляють в "фільтраційні табори" жителів Маріуполя, які хочуть залишити зруйноване місто, після чого їх депортують в депресивні регіони Росії. Таких таборів чимало на окупованих ворогом територіях України.

3 червня Андрющенко заявив, що російські загарбники ухвалили рішення щодо посилення "режиму фільтрації" в Маріуполі.

"Де-факто вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста і зупинити виїзд з нього. Причини дві - зростання невдоволення всередині міста і безконтрольний витік інформації в Україну. Тому будуть посилені карально-пошукові загони та процес пошуку проукраїнського активу", - зазначив він.

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