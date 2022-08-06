Усе, що гарантує мобілізація в окупантів - смерть в окопі з ганьбою, заявив радник мера.

У Маріуполі вже почалася прихована мобілізація, "офіційно" окупанти планують її розпочати після "референдуму".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Майже офіційно почалась прихована мобілізація. Під виглядом служби по контракту. Сьогодні пішла реклама по всіх підконтрольних окупантах телеграм-каналах", - зазначив він.

За словами Андрющенка, ватажок "ДНР" Денис Пушилін весь тиждень був в Маріуполі, а призначений окупантами "мер" міста Костянтин Іващенко перебуває під його особистим наглядом.

"Обговорювалось багато, у т.ч. мобілізація. Однозначне рішення - офіційний початок одразу після референдуму "повернення в Росію" з максимальним ефектом до такого офіційного рішення Росії. Аби мобілізація йшла по "законам ДНР", і саме на "ДНР" має залишитись весь негатив від її запровадження", - розповів радник мера.

Він закликав маріупольських чоловіків тікати, поки є можливість, бо "усе, що гарантує мобілізація в окупантів - смерть в окопі з ганьбою".

"Судячи з вербовки - годинник зворотнього відліку", - додав Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія активно готується до проведення на тимчасово окупованих територіях України так званого "референдуму" щодо приєднання їх до свого складу, запланованого на 11 вересня.

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