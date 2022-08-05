Окупанти намагаються компенсувати жорсткі втрати своєї армії в Україні, кажуть в ОП.

Російські загарбники зосередилися на двох способах компенсування катастрофічних втрат серед особового складу.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Наразі Москва намагається будь-якими способами уникнути широкого призову етнічних росіян.

"В умовах жорстких втрат ru-армії Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації: рекрутинг ув’язнених за тяжкі злочини (ПВК) та створення нацбатальйонів у колоніях імперії (Марій Ел, Татарстан тощо). Москва продовжує робити все, щоб уникнути широкого призову етнічних росіян", - заявив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію з метою поповнити армію новими окупантами. При цьому перевагу віддають мешканцям національних республік.

За даними журналіста Романа Цимбалюка, Росія набирає в елітну бригаду спецпризначення в'язнів, які відбували покарання за важкі злочини.

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