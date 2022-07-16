Місцевим мешканцям радять не допомагати ворогу і залишатися з міркувань безпеки вдома.

У міській лікарні Маріуполя №2, який окупанти перетворили у свій військовий шпиталь, забракло крові для переливання для поранених російських військових.

Про це у Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Він зазначив, що дефіцит донорської крові пов'язаний з напливом поранених окупантів.

Андрющенко радить місцевим мешканцям не допомагати ворогу і залишатися з міркувань безпеки вдома.

"Окупанти оголосили про велику потребу всіх груп крові через велику кількість поранених в міській лікарні №2. Саме цю лікарню росіяни використовують як шпиталь для своїх мраZів. Дорогі маріупольці. Виконуйте свій громадський обов’язок і залишайтесь вдома. В місті 1500 мраZів в російській військовій формі - хай самі кров здають, якщо вона в них ще є", - написав Андрющенко.

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