У міській лікарні Маріуполя №2, який окупанти перетворили у свій військовий шпиталь, забракло крові для переливання для поранених російських військових.
Про це у Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Він зазначив, що дефіцит донорської крові пов'язаний з напливом поранених окупантів.
Андрющенко радить місцевим мешканцям не допомагати ворогу і залишатися з міркувань безпеки вдома.
"Окупанти оголосили про велику потребу всіх груп крові через велику кількість поранених в міській лікарні №2. Саме цю лікарню росіяни використовують як шпиталь для своїх мраZів. Дорогі маріупольці. Виконуйте свій громадський обов’язок і залишайтесь вдома. В місті 1500 мраZів в російській військовій формі - хай самі кров здають, якщо вона в них ще є", - написав Андрющенко.
Війна в Україні: актуальні дані
Після захоплення Лисичанська військово-політичне керівництво РФ заявило про "оперативну паузу". Проте ворог продовжує проводити наступальні операції в Донецькій області, щоб вийти на адмінкордон області.
Загарбник здійснив кілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина.
За даними Інституту вивчення війни, російські війська готуються до масштабного наступу вздовж лінії Слов'янськ - Сіверськ - Бахмут.
У прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує до чотирьох батальйонних тактичних груп.
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