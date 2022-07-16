Українські війська в результаті ударів з РСЗВ HIMARS, ймовірно, ліквідували або поранили чотирьох заступників командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики посилаються на інформацію про загибель військових, опубліковану в російських ЗМІ.
Так, росЗМІ писали про загибель заступників командира 106-ї дивізії полковника Сергія Кузьмінова, полковника Андрія Васильєва і полковника Максима Кудріна.
"Це, мабуть, підтверджує українські заяви про те, що удари HIMARS по Шахтарську 9 липня вбили або поранили значну частину командування 106-ї дивізії", - пишуть аналітики.
Як писав УНІАН 12 липня, в районі Шахтарська загинули майже всі заступники командира однієї з дивізій РФ.
Того ж дня був ліквідований начальник служби ракетно-артилерійського озброєння 58-ї армії Південного військового округу Збройних сил РФ Валентин Данилов.
Війна в Україні: актуальні дані
Після захоплення Лисичанська військово-політичне керівництво РФ заявило про "оперативну паузу". Проте ворог продовжує проводити наступальні операції в Донецькій області, щоб вийти на адмінкордон області.
Загарбник здійснив кілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина.
За даними Інституту вивчення війни, російські війська готуються до масштабного наступу вздовж лінії Слов'янськ - Сіверськ - Бахмут.
У прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує до чотирьох батальйонних тактичних груп.
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