12 липня в районі Шахтарська загинули майже всі заступники командира однієї з дивізій РФ.

Українські війська в результаті ударів з РСЗВ HIMARS, ймовірно, ліквідували або поранили чотирьох заступників командира російської 106-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на інформацію про загибель військових, опубліковану в російських ЗМІ.

Так, росЗМІ писали про загибель заступників командира 106-ї дивізії полковника Сергія Кузьмінова, полковника Андрія Васильєва і полковника Максима Кудріна.

"Це, мабуть, підтверджує українські заяви про те, що удари HIMARS по Шахтарську 9 липня вбили або поранили значну частину командування 106-ї дивізії", - пишуть аналітики.

Як писав УНІАН 12 липня, в районі Шахтарська загинули майже всі заступники командира однієї з дивізій РФ.

Того ж дня був ліквідований начальник служби ракетно-артилерійського озброєння 58-ї армії Південного військового округу Збройних сил РФ Валентин Данилов.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська військово-політичне керівництво РФ заявило про "оперативну паузу". Проте ворог продовжує проводити наступальні операції в Донецькій області, щоб вийти на адмінкордон області.

Загарбник здійснив кілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська готуються до масштабного наступу вздовж лінії Слов'янськ - Сіверськ - Бахмут.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує до чотирьох батальйонних тактичних груп.

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