Захоплення майна відбувається під приводом "збереження національного надбання для жителів Запорізької області".

Так званий "голова" ВЦА Запорізької області, колаборант Євген Балицький підписав указ про "націоналізацію" майна України.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Колаборант Балицький підписав указ про "націоналізацію майна, що належить Україні". Метою "документа" називають "забезпечення державних потреб, пов'язаних з підвищенням загальної ефективності та соціальної орієнтації економіки", а також "збереження національного надбання для жителів Запорізької області".

Серед об'єктів, які окупанти мають намір привласнити у такий спосіб, земельні ділянки, природні ресурси, об'єкти стратегічних галузей економіки та інше.

Як повідомляв УНІАН, напередодні член Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Сергій Цеков заявив, що російська влада має намір привласнити території України - тимчасово окуповані райони Донбасу, Херсонської та Запорізької областей. У Кремлі кажуть, що це поки не видається можливим.

Також раніше Євгену Балицькому - "гауляйтеру" росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області - за матеріалами Служби безпеки України повідомили про підозру у вчиненні колабораційної діяльності.

Повідомлялося також, що журналісти показали фото секретного гауляйтера Херсона. Журналістам вдалося отримати фотознімки секретного окупаційного "мера" Херсона Олександра Кобеца. Його обличчя російські окупанти тримають у секреті.

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