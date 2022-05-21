У місті також почали з’являтися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії.

В окупованому Мелітополі російські загарбники почали видавати пенсіонерам по 10 000 рублів в обмін на персональні дані.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

"У Мелітополі окупаційна влада намагається популяризувати новий ідеологічний напрямок. У місті почали з’являтися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії. Ймовірно, таким чином росіяни спробують виправдати створення нових квазіреспублік на території південних регіонів України. Крім того, у Мелітополі загарбники почали видавати пенсіонерам по 10 000 рублів в обмін на персональні дані. Це відбувалося у центрі надання адміністративних послуг міста", - йдеться у повідомленні.

Обмінюють персональні дані на гроші і в селищі міського типу Михайлівка.

"Окупанти реєструють пенсіонерів нібито для виплати їм пенсій. У Василівці росіяни анонсують роздачу 10 тисяч рублів для соціально незахищених груп населення - пенсіонерів та працівників бюджетної сфери. При собі вимагають мати документи. Але для чого насправді збирають персональну інформацію у всіх цих випадках поки не відомо", - зазначають у повідомленні ОВА.

Мешканці села Інженерне Пологівського району повідомляють, що на території громади знаходиться велика кількість окупантів.

"Село перебуває на межі гуманітарної катастрофи, відсутні ліки. Більшість пенсіонерів не мають змоги отримати пенсію. Мешканці Кам’янки-Дніпровської повідомляють, що вчора росіяни вивезли з території громади 10 машин по 30 тонн зерна", - йдеться у повідомленні.

За інформацією жителів села Мала Білозерка загарбники забрали із зерносховищ зерно як фермерів, так і пайовиків.

"Призначеному окупантами начальнику так званої "народної поліції" Бердянська повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Використовуючи надані незаконними органами влади повноваження, підозрюваний сприяє державі-агресору - надає її представникам інформацію стосовно правоохоронців, учасників АТО/ООС, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємців, а також щодо зброї, наявної у мешканців міста", - повідомляють в ОВА.

Нагадаємо, окупанти звозять до Мелітополя "шептунів" та нав'язують кілька меседжів.

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